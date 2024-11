Reggio: lunedì 13 alla Confcommercio l’incontro con i candidati a sindaco

Consapevoli della natura della imprese del territorio, ci spendiamo da anni nel percorso di promozione di processi di aggregazione, nella selezione, nella difesa e nella promozione degli interessi e dei fini collettivi degli imprenditori reggini, con l’intento di essere fonte di ordine sociale. Per questa ragione, la prossima scadenza elettorale comunale del 26 ottobre – necessariamente dovrà rappresentare un punto di svolta per la citta di Reggio alla luce della drammatica situazione economica e sociale in essere. Ed è per questo che abbiamo invitato perLunedi 13 ottobre alle ore 10,00 tutti e nove i candidati a Sindaco per la città di Reggio Calabria ad un incontro con le imprese, ricordando che la nostra è un’associazione apartitica, che non intende fare politica attiva, ma intende, invece, contribuire con competenze specifiche ad individuare le possibilità di sviluppo del territorio. Il nostro impegno volto esclusivamente alla difesa dei commercianti, al di fuori di ogni appartenenza o schieramento politico, è testimoniato dalla nostra storia e dalle numerose battaglie anche giudiziarie contro ingiusti provvedimenti assunti dall’amministrazione comunale. Noi non facciamo politica, non dipendiamo, e non dipenderemo mai, dalla politica. Vogliamo però essere a fianco di una politica corretta e impegnata per lo sviluppo e nella legalità. Tutti i candidati alla cara di sindaco hanno confermato la loro presenza. La stampa è invitata. L’incontro si svolgerà presso il salone di Confcommercio Reggio Calabria sita in via Castello n.4 alle ore 10,00. i need to buy the website