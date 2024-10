Reggio, macabro ritrovamento: gattino bruciato vivo in un trasportino

In pieno centro a Reggio Calabria, in zona Reggio Campi, questo pomeriggio è stata ritrovata all’interno di un trasportino la carcassa di un gattino bruciato vivo.

La prima denuncia è arrivata tramite il social network Facebook, con foto e commenti da parte di persone che si sono trovate di fronte al barbaro accaduto. Da quanto si apprende, sparsi per la città, ci sarebbero altri trasportini, lasciati da qualcuno come in segno di protesta o di intolleranza.

Segnalazioni in Via Udine, in zona Ospedale, in Via Villini Svizzeri, in Via Cappuccinelli e sul Ponte della Libertà.