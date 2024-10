Reggio, manifestazione Nazionale Unitaria Cgil Cisl Uil

La Cgil Reggio-Locri, Cgil Piano di Gioia Tauro, la Cisl di Reggio Calabria e la Uil di Reggio Calabria comunicano, che lunedì 17 giugno – ore 09.30

Palazzo Campanella – Sala Giuditta Levato – Via Cardinale Portanova

si terrà una conferenza stampa per la Grande Manifestazione Nazionale Unitaria Cgil Cisl Uil – 22 giugno – #futuroallavoro, Ripartiamo dal Sud. Sarà una giornata che accenderà i riflettori sul nostro territorio metropolitano, e come OO.SS quello che vogliamo far emergere in questa importante manifestazione è, quello di cui veramente hanno bisogno il Sud, la Calabria, la città metropolitana essere messi nelle condizioni, di diventare reale volano di sviluppo economico del Paese incastonato nell’Unione Europea e nell’area metropolitana .