Reggio, mattinata drammatica sulla SS 106, un’altra auto ribaltata

Mattinata più che sfortunata per gli automobilisti reggini con lunghe code e rallentamenti a causa di due incidenti verificatisi questa mattina lungo una delle arterie più trafficate della città.

Lungo la stessa carreggiata direzione sud (Taranto) della strada statale jonica 106, due auto si sono ribaltate per cause ancora in corso di accertamento. La prima, all’altezza dello svincolo di Ravagnese, la seconda, pochi metri prima dello svincolo ‘Calopinace’ direzione ‘Stadio’ che porta lungo le bretelle.

L’auto rimasta coinvolta prima dello svincolo ‘Calopinace’ è una Lancia Musa. Al momento non si conoscono le condizioni di salute dei conducenti delle autovetture. Sono in corso le operazioni per ricostruire la dinamica dei due incidenti da parte delle forze dell’ordine. Sul posto sono presenti anche i Vigili del Fuoco.