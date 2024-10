Metrocity e Università Mediterranea insieme per la formazione delle imprese nel settore marketing. Il Protocollo d’Intesa è stato firmato, presso la sede del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze umane dell’Università “Mediterranea”, per promuovere le attività di formazione in ambito economico e marketing aziendale.

A siglare l’accordo sono stati la dirigente del Settore 2 “Affari Istituzionali-Sviluppo Economico-Risorse Umane” di Palazzo Alvaro, Giuseppina Attanasio, ed il Direttore del Dipartimento DIGIES, Prof. Daniele Cananzi.

La collaborazione è finalizzata a realizzare una “piattaforma” di intenti per la messa a sistema e la condivisione di studi, competenze tecniche e scientifiche, servizi e tecnologie, anche attraverso un percorso formativo, che supporti le attività di marketing delle aziende del territorio della Città Metropolitana.