Reggio, nasce “A&A” nuova associazione a scopo benefico – FOTO

Un’altra Associazione nata a fini benefici, la A&A, in memoria di due ragazzi, Alessandro e Antonio deceduti prematuramente, con sede a Reggio Calabria, presieduta da Santina Modafferi con la collaborazione della vice presidente Mimma Calabro’ e del Consiglio direttivo, in una toccante cerimonia con il rappresentante dell’Hospice di Via delle Stelle, Dott. Trapani,a cui hanno consegnato un bonifico del valore di € 2000,00, frutto del ricavato della vendita con donazione libera, di oggetti in tema natalizio, creati dalle circa 50 associate, in occasione delle feste di fine anno.

L’associazione, formata da pochissimo tempo, ha lo scopo di raccogliere fondi per donare il ricavato a persone o altre associazioni ed enti impegnati nel sociale. Un’altra lodevole iniziativa ha visto la consegna di circa 30 sciarpe a degli anziani ospiti di una struttura reggina che si prende cura di loro, con la sorpresa e la riconoscenza dei destinatari.