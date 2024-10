Reggio, nasce ‘Nostrano Pizza & Food’: passione, qualità ed esperienza!

Da ristorante di pesce a gastronomia e pizzeria, il passo sembra davvero lungo. Non la pensa così la proprietà del noto ristorante reggino “Barca & Rizza“, che nell’estate 2018 si tuffa in una nuova avventura culinaria.

“Nostrano Pizza & Food“, questo il nome del nuovo locale situato in un punto strategico della città tra il centro e la zona nord. Una location senza barriere che invita gli avventori ad entrare e scoprire il carnet della nuova attività reggina. Già ad un primo sguardo è evidente come locale sia stato costruito e pensato nei minimi dettagli per essere accogliente e funzionale alle esigenze dei suoi clienti.

Una cucina completamente a vista permette agli avventori di seguire passo passo la preparazione della pizza che hanno scelto e di vedere anche la scrupolosa attenzione nella selezione dei prodotti. Una gastronomia e pizzeria super moderna in cui fermarsi al volo per un pranzo take away, ma anche punto di riferimento e di incontro in cui trascorrere le pause dal lavoro e ‘staccare la spina’ per un attimo.

Per conquistare un calabrese bisogna prenderlo per la gola, Nostrano la pensa così.

“La scelta del nome non è una casualità – spiegano i titolari ai microfoni di CityNow – La nostra mission è quella di promuovere il territorio sia a livello regionale che nazionale. Per questo motivo la cucina che il cliente troverà all’interno del nostro locale è una cucina tradizionale, fatta di materie prime attentamente selezionate e solamente di alta qualità”.

Primi e secondi piatti davvero gustosi, ampia gamma di rosticceria classica, ma la vera protagonista è lei: la pizza! Tonda, al metro o big, la pizza del Nostrano è il vero e proprio cavallo di battaglia del locale. Sarà per la presenza di un pizzaiolo storico che ha fatto di questo particolare alimento una vera e propria passione o l’attenzione alle materie prime che rendono la specialità del Nostrano qualcosa di unico, leggero, assolutamente da provare!

Ad accogliervi al Nostrano, uno staff di giovani ragazzi cordiali e professionali facenti parte del team di ‘Barca & Rizza‘, che adesso si mettono a disposizione di una clientela diversa ma non per questo meno esigente.

Tante le birre artigianali e i vini locali con cui sarà possibile accompagnare i vostri pasti al Nostrano. Il nuovo locale reggino sarà infatti aperto tutti i giorni (tranne la domenica) sia a pranzo che a cena! Una vera e propria rivoluzione per chi era in cerca di un’attività funzionale a particolari fasce orarie.

Ma il Nostrano non è solamente consumazione in loco e take away, la direzione promette infatti al più presto anche un servizio a domicilio tramite le migliori app dedicate!

Pronti a tuffarvi in questa nuova avventura gastronomica? Il “Nostrano Pizza & Food” si trova in Via Giuseppe De Nava n.3. Per ulteriori informazioni visita la pagina Facebook o chiama il numero 0965.896529

“Nostrano Pizza & Food” è anche su INSTAGRAM

QUI LA FOTOGALLERY COMPLETA DEL NOSTRANO