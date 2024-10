Natale al Viale, imprenditori in prima fila per un dono alla città

Ancora una volta, i commercianti del viale Aldo Moro dimostrano la loro grande sensibilità verso la comunità reggina. Con l’arrivo del Natale tutti vorremmo vedere l’intera città illuminata e addobbata. Spesso, però, questo non risulta possibile.

Se, in passato, il Comune poteva permettersi di abbellire altre zone di Reggio Calabria a parte il centro storico, adesso non è più così. Gli imprenditori della via si sono uniti per fare rete. Ora è impossibile non notare le luci che illuminano il viale (a spese dei commercianti). Un modo semplice per trasmettere l’aria natalizia non solo ai clienti, ma anche ai reggini che passano da lì.

Ecco un bell’esempio di unione cittadina.