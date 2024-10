A Reggio Notre Dame de Paris, vola la prevendita

Prevendite a gonfie vele per Notre Dame de Paris a Reggio Calabria dall’11 al 13 marzo. Tra i protagonisti ritornano Giò Di Tonno, Vittorio Matteucci e Matteo Setti.

Leggi anche

Continua inarrestabile la prevendita per il kolossal dei musical, Notre Dame de Paris che arriverà nella Città metropolitana di Reggio Calabria a marzo, con ben tre recite per il pubblico calabrese, dall’11 al 13 al PalaCalafiore. Le richieste di biglietti per assistere agli spettacoli stanno arrivando agli uffici della Esse Emme Musica che organizza l’evento, ma anche ai consueti circuiti di prevendita, da tutta la regione e anche da fuori Calabria.

Il motivo è l’eccezionalità di questo spettacolo musicale che ha debuttato nella sua versione originale francese nel 1998, quattro anni prima della sua versione italiana prodotta da David Zard, con adattamento di Pasquale Panella. Da allora il successo è stato inarrestabile. Notre Dame de Paris viene infatti definita l’opera dei record non a caso: tradotto in più lingue, ha contagiato milioni di spettatori in tutto il mondo, registrando ovunque un numero di presenze senza precedenti. Merito delle musiche sublimi di Riccardo Cocciante che completano in un’alchimia unica e irripetibile la storia tratta dal romanzo di Victor Hugo. Sul palco ci saranno oltre 30 artisti, tra ballerini, acrobati e breaker, che affiancheranno il cast di questa stagione: a vestire i panni di Esmeralda ci sarà Elhaida Dani, Quasimodo sarà Giò Di Tonno, Vittorio Matteucci sarà Frollo, Leonardo Di Minno Clopin, Matteo Setti tornerà nel ruolo di Gringoire, Graziano Galatone sarà Febo e Tania Tuccinardi Fiordaliso.

Leggi anche