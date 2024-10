Reggio, nuova ‘pattuglia dall’alto’ in città. Per il 2020 controlli più serrati

L’universo dei droni è in costante evoluzione. Da strumenti di nicchia diventano oggi indispensabili anche per le istituzioni

Ancora più controlli in città.

Dal prossimo anno, un nuovo sistema di video sorveglianza alternativo garantirà una maggiore sicurezza tra le vie di Reggio Calabria.

La Polizia Municipale, attraverso il suo nuovo comandante Salvatore Zucco ha potenziato, nel corso dei primi mesi di attività, l’organico affiancando al già vigile occhio umano, quello elettronico, attraverso l’utilizzo dello street control system.

Dal 2020 si punterà ancora di più sulla tecnologia implementando le risorse in dotazione che consentono agli agenti della Polizia Municipale di operare meglio sul territorio reggino.

Verrà acquistato un altro street control, un autovelox e un drone che sorvolerà il centro città e non solo. L’occhio dall’alto non servirà solo a monitorare le strade della città ma anche a verificare e combattere l’abusivismo edilizio.

Il corpo dei Vigili Urbani conoscerà dunque con maggiore dettaglio ogni fazzoletto di terra presente sul territorio di competenza. Tra i vantaggi, una riduzione notevole dei tempi delle procedure e un aumento del grado di precisione dei rilievi.

“A breve partiranno i corsi che abiliteranno il personale all’utilizzo del nuovo drone e della nuova strumentazione”.

Punto d’osservazione privilegiato, la nuova ‘pattuglia dall’alto’ sorveglierà i reggini sopra lo Stretto.

Chissà che un giorno, nella Reggio del futuro, vedremo quello che solo in alcune piccole realtà del mondo, molto lontane da noi, accade già in modo sperimentale. Dove i droni vengono utilizzati anche per riparare le buche nell’asfalto grazie a stampanti 3D, in grado di effettuare manutenzione sul manto stradale.

L’infinito campo della robotica potrebbe, un domani non troppo lontano, arrivare anche a questo…