Reggio, nuovo caso Covid a Campo Calabro: contagio tra i banchi di scuola

L’Amministrazione Comunale di Campo Calabro ha reso noto mediante un post apparso sulla pagina Facebook ufficiale del Comune, che così per come comunicato dall’ASP – Dipartimento di Prevenzione, si è registrato in data odierna nel territorio comunale un caso di soggetto positivo al COVID 19.

Si tratta di minore la cui catena di contagio appare riconducibile alla frequenza di un istituto scolastico superiore di Reggio Calabria nel quale si sono già registrati casi di alunni ed insegnanti positivi al COVID. Il soggetto è fortunatamente in buona salute ed asintomatico, in isolamento domiciliare ed a suo carico e dei familiari che coabitano è stato emessa ordinanza sindacale di quarantena secondo le norme previste in questi casi. Il Sindaco raccomanda nel frattempo alla popolazione il più rigoroso rispetto delle norme igienico sanitarie (mascherina in presenza di altre persone, continua disinfezione delle mani), di evitare ove possibile la frequenza di luoghi affollati e rassicura che la cittadinanza verrà costantemente informata dell’evolversi della situazione epidemiologica nel territorio comunale.