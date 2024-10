Reggio, Occhiuto dal palco di Forza Italia: ‘Arriva il volo per Milano-Bergamo’

Dal palco di Forza Italia durante la manifestazione di ringraziamento a Piazza Duomo a Reggio Calabria arriva l’annuncio del presidente della regione Calabria Roberto Occhiuto sul tanto atteso volo Reggio – Milano Bergamo:

Oggi tanti reggini, tanti cittadini anche della Sicilia Orientale possono andare in tutta Europa e in tutta Italia grazie alle rotte che abbiamo messo dal Tito Minniti. Vi ricordate quando quelli della sinistra dicevano che noi facevamo parole? Ecco abbiamo dimostrato concretamente che noi facciamo i fatti e abbiamo fatto dell’aeroporto di Reggio Calabria uno dei principali aeroporti per crescita per numero di passeggeri. Oggi io voglio ringraziarvi non con le parole ma voglio ringraziarvi con un altro fatto, voglio ringraziarvi dicendo che fra qualche giorno tornerà qui l’amministratore delegato di Ryanair e probabilmente annuncerà che dai prossimi mesi, per la stagione invernale, quindi tra qualche mese Reggio Calabria avrà un collegamento giornaliero con Milano. Ai voli che già abbiamo messo da Reggio Calabria saranno incrementati ulteriormente perché ci saranno altri voli verso altre città europee e altre città italiane.