Reggio, open day al liceo artistico “M.Preti-A.Frangipane”

Sabato 2 dicembre, il liceo artistico “M.Preti – A.Frangipane” di Reggio Calabria resterà aperto dalle ore 9:00 alle ore 17:30 per fornire a genitori e allievi interessati delle classi terze delle scuole medie la possibilità di conoscere l’offerta formativa del Liceo per l’anno scolastico 2018-2019, nei suoi molteplici e diversificati percorsi e indirizzi di studio. Con l’occasione sarà possibile visitare i nuovi ambienti della scuola, i numerosi e attrezzatissimi laboratori, nonchè la sala museale in cui sono custodite importanti e preziosissime opere d’arte.