Reggio, open day al Boccioni Fermi. Il programma

Si comunica che il giorno sabato 26 gennaio dalle ore 15.00 alle ore 18.00 si terrà l’Open day del nostro Istituto e per l’occasione la scuola rimarrà aperta al pubblico in tale fascia oraria. Docenti ed alunni saranno a disposizione degli ospiti per illustrare l’offerta formativa dei vari indirizzi; verranno aperti i laboratori e gli ambienti della didattica, per presentare le attività pratiche svolte dai nostri studenti durante il percorso di studi prescelto.

Il programma della manifestazione prevede:

Accoglienza degli Ospiti;

Visita degli ambienti scolastici e laboratori con illustrazione dell’offerta formativa;

Laboratori attivi: