Reggio, operazione “Mercato Globale”: 12 mila controlli e oltre un milione di euro di sanzioni

Questa mattina, presso la Capitaneria di Porto di Reggio Calabria, si è tenuta la conferenza stampa nella quale sono stati esposti i dettagli dell’operazione “mercato globale”.

Antonio Ranieri (Comandante): “Ci piace evidenziare tra le altre, l’attività “Plastic Free”. Abbiamo fatto sul tema 80 conferenze. Abbiamo incontrato oltre 1400 ragazzi. È stata fatta un’attività di pulizia delle spiagge, raccogliendo 13 mila kg di materiale. Verrà presentato a breve il calendario della Guardia Costiera, che vuole attraverso gli scatti di un fotografo professionista, risaltare le bellezze marittime del nostro territorio.”

I DATI DELL’ULTIMO ANNO

Nel 2019 sono stati effettuati 12 mila controlli a terra e 2225 controlli in mare. Sono state emanate 434 sanzioni per un importo superiore al milione di euro. Sono stati sequestrati 16.633kg di prodotti ittici e 309 attrezzi per la pesca.

Antonio Logiudice (Servizio Operativo): “Come ogni anno abbiamo due particolari operazioni: acque libere e spiagge libere. Sono attività che vengono contrastate da noi: abbiamo sequestrato migliaia di attrezzature in spiaggia e 48 gavitelli abusivi.”

[custom_video numerazione=”1″ /]