Reggio, Ordine dei Medici in assemblea

Si svolgerà domenica 22 aprile a partire dalle ore 9 l’assemblea ordinaria degli iscritti all’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della provincia di Reggio Calabria che avrà quale punto cruciale l’approvazione del conto consuntivo 2017 e del bilancio preventivo 2018.

Ad aprire i lavori assembleari sarà la relazione del Segretario, dr Vincenzo Nociti, quindi vi sarà la relazione finanziaria del tesoriere, dr Bruno Porcino che sottoporrà all’approvazione dell’assise il conto consuntivo ed il bilancio preventivo. A seguire interverranno per esporre le rispettive relazioni il Presidente della Commissione Odontoiatri, dr Filippo Frattima ed il Presidente dell’ente ordinistico, dr Pasquale Veneziano.

L’altro momento topico della manifestazione, in programma presso l’Auditorium dell’Ordine dei Medici di Via Sant’Anna II tronco, sarà la premiazione dei medici che hanno raggiunto il ragguardevole traguardo dei 50, 60 e 70 anni dal conseguimento della laurea in Medicina e Chirurgia; medici che rappresentano fulgido esempio di dedizione al paziente, attaccamento alla professione e che hanno interpretato nel migliore dei modi i valori cardine del Giuramento d’Ippocrate.

Per i 70 anni di laurea verrà premiato il dr. Silvio Spadaro mentre taglieranno il traguardo dei 60 di laurea i dottori: Giovanni Bellino, Marco Falcomatà, Cosimo Gangemi, Antonio Macrì, Roberto Richichi, Carmine Versace, Giuseppe Versace e Francesco Nicola Zannino. Mezzo secolo dalla laurea festeggeranno, poi, gli iscritti: Gesualdo Agati, Francesco Barillà, Adriana Bigliazzi, Angelo Bilardi, Carla Ciccarelli, Giuseppe Creazzo, Renato Mario Curatola, Giuseppe Gentile, Aldo Guerrera, Giuseppe Guidace, Amedeo L’Abbate, Candida Lasco, Angelo Loiacono, Anna Maria Megale, Domenico Mario Muscatello, Rita Placanica, Antonino Quartuccio, Fausta Maria Rigoli, Francesco Spinelli, Antonino Surace e Zoccali Antonino.

Fonte: Ordine dei Medici di Reggio Calabria