Reggio, la sfida di Perrelli: ‘Atam in salute, ma rinascita passa anche dal senso di appartenenza dei reggini’

L’Atam riprende la sua corsa verso un futuro più roseo e strutturato. Lo fa a piccoli passi, ma con determinazione. La stessa che ci mette l’Amministratore unico Francesco Perrelli, professionista noto in città alla guida dell’Azienda di trasporti dell’area metropolitana dall’ottobre del 2017.

Ai microfoni di CityNow, nel corso della diretta condotta dal direttore Vincenzo Comi, l’amministratore unico ha fatto il punto della situazione sottolineando le difficoltà del recentissimo passato, legato all’emergenza sanitaria da Covid.

“Diciamo che l’emergenza è arrivata proprio nel momento più bello per l’azienda, dopo tanti anni di sacrifici siamo arrivati a scollinare. E quando stavamo per passare il valico è arrivata questa novità negativa per tanti aspetti. Il trasporto Pubblico locale è uno dei settori che ne ha risentito maggiormente, e questo è un problema nazionale, per tutte le aziende. Tutte le aziende che si sono potute fermare hanno bloccato i costi variabili, il trasporto pubblico, essendo un servizio essenziale, ha dovuto proseguire il suo cammino anche se in forma ridotta. Da metà marzo 2020 una disposizione regionale ha ridotto, per motivi sanitari, del 30% i chilometri che normalmente facciamo. Quello è stato il momento iniziale e fino a metà maggio siamo andati avanti con questa riduzione di chilometri importante, che ha visto una riduzione delle corse, anche se abbiamo salvaguardato quelle più importanti. Da una settimana nuova disposizione regionale ci ha consentito di portare i chilometri al 70% di quello che realizziamo normalmente e questo ci ha consentito di ripristinare il servizio che noi facciamo nelle giornate non scolastiche”.

“Dal punto di vista dei ricavi è stata una riduzione drastica e abbiamo perso circa 5-600 mila euro in questi tre mesi, da marzo fino a maggio. Consideriamo anche l’altro servizio importante che noi eroghiamo che è il servizio sosta, e anche lì dal mese di marzo è stata una drastica riduzione dei ricavi da sosta, quello che per il cittadino è un pagamento che pesa, ma consideriamo che Atam trova il suo equilibrio economico finanziario grazie ai parcheggi sulle strisce blu gestiti per conto del Comune. In parte li abbiamo ammortizzati attraverso la cassa integrazione, quindi buona parte del personale a rotazione ha fatto parecchie giornate di cassa integrazione; alcuni servizi come quello dello scuolabus quello della sosta sono stati completamente sospesi, ma devo dire anche che lì c’è stato un clima di solidarietà in azienda. Anche chi eventualmente aveva delle dei servizi fondamentali in azienda si è sacrificato, ha sospeso per qualche giorno il suo lavoro caricando sicuramente il giorno in cui è stato impegnato e ha partecipato solidalmente con delle giornate di cassa integrazione”.