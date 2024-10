Reggio, Piazza Garibaldi in totale stato di degrado

Erbacce e sporcizia fanno da padrone in un punto in cui sarebbe dovuta esserci accoglienza per ogni singolo turista in arrivo a Reggio

Come testimoniano le foto a corredo dell’articolo, la situazione di Piazza Garibaldi, situata nel cuore di Reggio Calabria e sopratutto di fronte alla Stazione Centrale, è di degrado generale.

Leggi anche

A pochi metri dal punto in cui sarebbe dovuto nascere addirittura un parco di attrazione a causa dei reperti archeologici sottostanti, vige uno stato di incuria totale. Attraverso una foto panoramica del posto ci si rende conto che erbacce e sporcizia fanno da padrone in un punto in cui sarebbe dovuta esserci l’accoglienza per ogni tipo di persona che sceglie di arrivare a Reggio Calabria attraverso il trasporto ferroviario.

Il futuro della nostra città passa attraverso l’incremento del turismo. Nella nostra terra è presente tutto ciò che all’estero viene continuamente richiesto: dal sole al mare, dalla buona cucina alle tradizioni.

Leggi anche

Basterebbe davvero poco per far decollare una splendida città come la nostra, bisognerebbe soltanto crederci un po’ di più. Iniziando dalle piccole (grandi) cose.