Reggio, potenziamento Bike Sharing. Marino a CityNow: “6 km di pista sul mare con ‘anello’ al centro storico”

Sono le parole del primo cittadino Giuseppe Falcomatà che, qualche giorno fa, nel corso di una lunga intervista, ci anticipava il progetto della ‘Bicipolitana’.

“Nei primi mesi del bike sharing abbiamo registrato migliaia di abbonamenti sottoscritti. E’ chiaro che dobbiamo pensare alla crescita del servizio. L’attuale pista ciclabile non può essere degna di questo nome e stiamo lavorando per la realizzazione di un progetto di bicipolitana, ovvero un sistema organizzato di collegamenti dedicato alla bicicletta”.

L’obiettivo è dunque quello di potenziare ed ampliare l’offerta del bike sharing attuale con la realizzazione di una pista ciclabile ‘ad anello’ nel centro storico in aggiunta al tratto che va dal porto al parco lineare sud.

Sono in tutto sei i chilometri di pista ciclabile fronte mare che collegheranno il porto all’aeroporto con un anello di congiunzione che serve anche la parte alta della città. Sulla pista già esistente che va dal Lido Comunale al Tempietto verranno innestati due pezzi, uno a nord fino alla stazione marittima del porto, in corso di realizzazione, e l’altro a sud che collega il parco lineare sud con l’ex stabilimento Omeca.

L’amministrazione comunale ha intenzione di realizzare una pista ciclabile marittima ed insieme un’altra che ‘ruota’ in città. Dalla stazione centrale Garibaldi sale lungo il Calopinace raggiungendo il Cedir, gira a Sant’Anna, via Possidonea e termina poi a piazza De Nava.

“Siamo già a oltre 5 mila utilizzi per il bike sharing e sono in arrivo altre 25 bici a pedalata assistita in arrivo dal Ministero per l’Ambiente. I cittadini sfruttano molto il servizio e negli ultimi mesi è aumentato il numero delle vendite di biciclette elettriche. Serve dunque una piste ciclabile sicura e idonea”.