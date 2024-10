Reggio, premiazione campionati “Piccole Pesti”

Il comitato ASC di Reggio Calabria, domani Domenica 9 Giugno svolgerà alle ore 18 presso il Centro Sportivo Reggio Village di Reggio Calabria le premiazioni dei campionati ASC PICCOLE PESTI, Campionati giovanili di calcio, alla premiazione parteciperanno il dott. Antonio Marziale Garante per l’infanzia e l’adolescenza, il deputato On. Francesco Cannizzaro, Il Senatore Dott. Marco Siclari , l’assessore Regionale allo Sport On. Giovanni Nucera l’assessore allo sport e cultura della citta’ metropolitana Demetrio Marino, il Presidente di Confcommercio Reggio Calabria Giovanni Santoro il Mister Ciccio Cozza e tanti altri protagonisti dello sport Reggino.

Saranno Premiate le 200 squadre che hanno partecipato ai 16 campionati organizzati dall’ASC di Reggio Calabria ed i 4000 bambini partecipanti.