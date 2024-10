A Reggio il Presepe Vivente curato da Crescere Insieme

Si svolgerà sabato 17 dicembre, con inizio alle ore 17:30, il Presepe Vivente curato da Crescere Insieme, il centro servizi per l’infanzia che ormai da anni si dedica con dedizione ai più piccoli con progetti, iniziative e laboratori.

Presso l’accogliente cortile della nuova sede, sita a Reggio Calabria in via Dante n°5/B, trasformata per l’occasione in una piccola Betlemme, sarà possibile rivivere la Natività, visitare le piccole capanne, riscoprire antichi mestieri e farsi coinvolgere dall’emozione e dall’allegria che solo i bambini sanno trasmettere.

I personaggi del presepe, infatti, saranno i tantissimi bambini che partecipano alle numerose attività organizzate quotidianamente dal centro. Gli interpreti, quindi, saranno i piccolissimi del nido, i bambini della suola materna e quanti, anche più grandi, frequentano i laboratori di scienze, movimento creativo, inglese e doposcuola.

“Come ogni anno – dichiara Valentina Praticò, presidente dell’associazione Crescere Insieme – abbiamo voluto coinvolgere tutti i nostri bambini attraverso un progetto che si esaurisce con la rappresentazione di sabato ma che parte da molto lontano. Il Natale, infatti, è stato trattato in tutti i laboratori, i bambini hanno avuto modo di conoscere gli antichi mestieri, gli alimenti, la società del tempo. Il Presepe Vivente rappresenta un momento d’incontro tra i bambini, le educatrici e le famiglie che vengono sempre coinvolte. Un luogo e un tempo per condividere la gioia, l’emozione e la magia delle festività natalizie. L’invito – conclude Valentina Praticò – è rivolto a tutti, alle 17.30 di sabato 17 dicembre apriremo la nostra sede e scopriremo il villaggio di Betlemme”.