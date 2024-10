Reggio, presunto boss Polimeni incontra Klaus Davi: ‘Su di me fake news’

“A forza di raccontare bugie esse stesse diventano vere.” Il presunto boss del Clan Tegano Carmine Polimeni (nella foto) sulle spalle condanne per associazione mafiosa, ha incrociato il massmediologo Klaus Davi a Reggio Calabria nella mattinata di venerdì scorso. Tra i due si è svolto un colloquio di una decina di minuti il cui contenuto verrà reso noto nei prossimi giorni.

Polimeni, genero di Giovanni Tegano detto uomo di Pace, è ritenuto uno degli esponenti della ‘Ndrangheta più di peso e ha colto –si legge da una anticipazione su Facebook dello stesso Davi- l’occasione per lamentarsi di come vengano trattati certi argomenti. Parafrasando Joseph Goebbels, Polimeni ha detto “a forza di fare uscire notizie false esse finiscono con l’essere percepite come vere.”