Reggio, tutto pronto per la XII ed. della tombolata benefica

Tutto pronto per la XII edizione della classica Tombolata Benefica su Maxischermo del 26 dicembre, proprio nel giorno di S.Stefano, grazie alla grande sensibilità degli operatori commerciale e di alcuni imprenditori, che ci danno la possibilità, con i loro prodotti, di svolgere una delle manifestazioni più importanti della città.

L’evento, nel corso degli anni, ha trovato ampio consenso per la quantità dei premi e per la sapiente organizzazione.

La location dell’Auditorium Don Orione è molto suggestiva ed accogliente, la sala è riscaldata, dettaglio piacevole per questo periodo. Non mancheranno i momenti di allegria poichè, oltre la tombola, è prevista anche la presenza dell’Accademia del Dialetto “Il Grifo” e la brillante conduzione del mitico Carmelo Manglaviti.

Le attività solidali di Incontriamoci Sempre per il Volontariato sono sempre attive, per questo, invitiamo i cittadini a partecipare in massa allo storico appuntamento del 26 Dicembre.