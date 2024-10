Reggio, quando si fa la storia si resta indelebili nel tempo: ‘Ciao don Mimmo’

Così tanti giovani reggini salutano don Mimmo Minniti, fondatore dello storico “King bar” situato al centro della città difronte il Liceo Classico Campanella. Importante punto di ritrovo per tanti giovani ragazzi e non, che si stringono con affetto e cordoglio ai cari Di don Mimmo Minniti.

Ci lascia, all’età di 79 dopo aver convissuto per anni con l’alzheimer, per cause naturali. Ricordato con simpatia per i suoi tornei di scopa la sua passione per il calcio e il suo colorato temperamento.

”FAMMI RIRIRI !!”

“Quando si fa la storia si resta indelebili nel tempo nei cuori e nella memoria di tutta la gente.” Ciao don Mimmo.

L’editore di CityNow Davide Nucera, il direttore Vincenzo Comi e tutta la redazione porgono alla famiglia le più sentite condoglianze.