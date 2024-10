Reggio, raid vandalico alla scuola di Salice Arghillà, Falcomatà: ‘Schifosi. Un disastro’

Nella notte tra il 15 e il 16 di novembre, a Reggio Calabria, è stata distrutta la scuola dell’infanzia di Arghillà Salice.

UN VERO DISASTRO

“Schifosi. Non trovo altre parole per definire chi ha prodotto lo scempio alla scuola dell’infanzia di Arghillà Salice. Questa notte ignoti si sono introdotti nella struttura, vandalizzandola completamente e danneggiando arredi e attrezzature scolastiche. Un vero e proprio disastro.” Commenta così il Primo Cittadino Giuseppe Falcomatà.

ATTACCATA UNA STRUTTURA DEDICATA ALL’INFANZIA

“Ancora una volta – prosegue il Sindaco – nella nostra città viene attaccata una struttura dedicata all’infanzia. E’ accaduto più volte in questi anni, purtroppo, ma la nostra comunità si è sempre rialzata con dignità, condannando con forza questi gesti spregevoli che colpiscono bambini incolpevoli. La scuola dell’infanzia di Arghillà Salice peraltro è un punto di riferimento di socialità per l’intero quartiere.”

SOLIDARIETA’ E VICINANZA

“La mia solidarietà e la massima vicinanza a tutta la comunità scolastica, alla Dirigente, al personale e ai bambini in primis che pagano gli effetti di questo scempio inaccettabile. Ciò che è avvenuto va oltre il mero danno materiale: vedere giocattoli e colori, banchi e sedioline distrutti è veramente un colpo alla coscienza di ognuno di noi. Spero che gli autori di questo assurdo gesto siano presto individuati ed assicurati alla giustizia. Noi, come sempre, ricostruiremo, come e meglio di prima”.