Reggio, rapina alle Poste. Falcomatà: “Un eroe il carabiniere intervenuto”

«Al valoroso carabiniere che, pur essendo fuori servizio, con coraggio e destrezza è riuscito a sventare una rapina all’Ufficio postale di Rosalì, va il plauso ed il ringraziamento di tutta la Città Metropolitana.

Il suo gesto non solo ha consentito di assicurare alla giustizia tre criminali, ma è servito, soprattutto, a ricordare l’importanza, la determinazione e lo spirito d’abnegazione che anima gli appartenenti ad ogni corpo delle forze dell’ordine costantemente impegnati al mantenimento della pace sociale. A lui l’augurio di una pronta guarigione, dopo la colluttazione avuta con uno dei malviventi arrestati».

Questo il commento del Sindaco metropolitano, Giuseppe Falcomatà, all’indomani del tempestivo intervento degli uomini dell’Arma dei Carabinieri che ha vanificato i piani criminosi di una banda di ladri in azione nella popolosa frazione collinare di Reggio Calabria.

«Sono gli eroi della vita di tutti i giorni – ha affermato l’inquilino di Palazzo Alvaro – che ci aiutano a costruire quel senso di giustizia e di comunità fondamentale per ogni paese civile. Azioni come quelle del coraggioso militare devono servire da esempio per tutti i cittadini perché rafforzano l’idea che, di fronte ad ogni sopruso, a qualsivoglia angheria ed alla prepotenza criminale non si deve restare indifferenti. Bisogna denunciare potendo contare sul prezioso, infaticabile e fondamentale lavoro delle forze dell’ordine».