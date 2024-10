Reggio, riapre lo storico Oasi Village per la notte di Capodanno

Il 31 Dicembre per la notte di capodanno riapre le sue porte l’Oasi Village (località Pentimele Reggio Calabria) con un format in stile Casinò Montecarlo, lo storico locale tanto amato dal popolo reggino si affaccia sullo stretto di Messina, che negli anni ha ospitato molteplici organizzazioni di eventi musicali, teatrali, cinematografici e di promozione culturale, diventato un vero must per la movida calabrese.

La storica riapertura per la notte di San Silvestro porta le firme della Ventiquattro Srl e dell’associazione Deep Club Eventi le quali si sono impegnate sia nella documentazione, affitto, licenze e organizzazione mirata a coinvolgere e ospitare un pubblico selezionato, il tutto accompagnato da una line up di DJ e artisti famosi dello scenario artistico calabrese.

L’obiettivo è proprio quello di restituire alla movida un pezzo di storia che probabilmente manca da tanto e che segnerà l’inizio del nuovo anno, con un mix di tradizione e innovazione su due aree musicali con la Main Le Terrazza Oasi e La sala Flambè Privè per il ritorno in grande stile della discoteca targata Oasi Village.