Reggio, rifiutano il vaccino: Asp sospende 15 operatori sanitari

L'Asp di Reggio Calabria ha sospeso 15 operatori sanitari perche' si sono rifiutati di fare il vaccino. Si tratta di ostetriche, infermieri e Oss che in precedenza avevano ricevuto una diffida.

Ai microfoni di CityNow, il commissario dell'Asp Scaffidi commenta l'accaduto.

"Abbiamo semplicemente applicato la legge, che prevede questo tipo di disposizioni. Prima sono arrivate le diffide, successivamente la sospensione con blocco dello stipendio. Non possiamo consentire queste cose, per due motivi. Da un lato, non siamo credibili se vogliamo far vaccinare le persone e in primis gli operatori sanitari non si vaccinano. In secondo luogo, già siamo carenti di personale e queste sospensioni non ci aiutano.

Io spero rientri tutto, appena questi 15 operatori andranno a farsi il vaccino saranno reintegrati. Stiamo continuando a cercare personale che non vuole vaccinarsi, grazie alla legge oggi abbiamo i mezzi per agire. Non possiamo assecondare questo tipo di atteggiamento che non ha alcuna logica", le parole di Scaffidi.