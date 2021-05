Reggio, rinvenute basole al Parco Lineare Sud

Sono state rinvenute presso il cantiere del nuovo Parco Lineare Sud di Reggio Calabria alcune decine di basole pavimentali. Il ritrovamento è stato possibile in seguito alla segnalazione di una cittadina. A darne notizia in una nota l'Assessore alla Polizia Locale del Comune di Reggio Calabria Paolo Brunetti che ha ringraziato "la cittadina per la sua sensibilità alla tutela dei beni pubblici e per la solerte segnalazione che ha consentito il rinvenimento delle basole".

A seguito della notizia del ritrovamento, sul posto è intervenuto per un sopralluogo conoscitivo l'Assessore alla Polizia Locale Paolo Brunetti, personale tecnico del settore Lavori Pubblici del Comune di Reggio Calabria, Polizia di Stato e rappresentanti della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia.