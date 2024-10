Reggio, rogo a pochi passi dal centro. Rifiuti dati alle fiamme

Se ne contano decine ormai. Anzi centinaia, se si pensa alla provincia di Reggio Calabria e alle zone anche solo poco distanti dal centro storico. I cumuli di spazzatura che invadono gli angoli della nostra città sono sempre più evidenti. E sono sempre più frequenti gli incendi dolosi che si verificano lungo le strade reggine.

Questa mattina in via Pio XI, l’ennesimo rogo, questa volta in pieno giorno.

“Non è il primo rogo di rifiuti che si verifica in questo in questo angolo della città, a pochi passi dal centro – spiega un cittadino ai nostri microfoni – E’ una strada molto frequentata e fatti del genere non fanno che creare disagi, creando scompiglio tra i passanti e mettendo in pericolo gli automobilisti. Servono anche qui le telecamere ed un sistema di videosorveglianza efficace”.

E’ molto probabile che dietro i roghi dei cumuli di spazzatura abbandonati in città ci siano proprio gli stessi cittadini. Un gesto delinquenziale che offende la città nonchè il duro lavoro fatto dall’AVR.

Già allertati da alcuni residenti, gli agenti della polizia municipale e dei Vigili del Fuoco, sono all’opera per domare e spegnere il rogo.