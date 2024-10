Reggio, rottura di una conduttura nel centro città, ‘esplode’ l’asfalto

La rottura di un tubo in via Aschenez, a pochi passi dall’ingresso del Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, ha causato il sollevamento dell’asfalto proprio nel mezzo della carreggiata.

La strada, in poco tempo è diventata un fiume. Come è possibile vedere dalle foto, il corso d’acqua ha interessato anche la via Domenico Romeo fino ad arrivare a piazza De Nava.

Residenti, commercianti ed automobilisti hanno avvertito immediatamente gli addetti ai lavori che in questi minuti sono al lavoro per risolvere il guasto. E’ necessario preliminarmente interrompere al più presto il flusso d’acqua per poi intervenire sul guasto. Al momento il traffico è rallentato.

“A causa di un grave guasto alla condotta di portata, nella giornata di oggi si registreranno disservizi idrici nell’area del centro storico. I tecnici sono già al lavoro per risolvere il problema”.

Questa la nota di qualche minuto fa giunta in redazione del Comune di Reggio Calabria.