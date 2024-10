San Giorgio al Corso, il CIS presenta “La nutraceutica e le malattie oculari”

Mercoledì 23 ottobre 2019, alle ore 16:45, nella Sala S. Giorgio al Corso della chiesa degli artisti di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori, nell’ambito del ciclo di medicina, promuove la conferenza “Nutraceutica e malattie oculari. Come una corretta alimentazione può giovare alla salute dei nostri occhi”.

“Quando i nostri occhi sono sani siamo in grado di vedere bene sia da vicino che da lontano. Questo stato si altera quando la curvatura del cristallino tende a modificarsi variando così anche la rifrazione della luce. Come tutti gli organi del nostro corpo, anche i nostri occhi invecchiano. Secondo studi recenti l’alimentazione sembra svolgere un ruolo importante per la salvaguardia della vista.”