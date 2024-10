Reggio, tutto pronto per la seconda edizione di “Aspettando il Natale Sbarre in Festa”

Riceviamo e pubblichiamo – Venerdì 20 dicembre a partire dalle ore 19.00 il grande evento patrocinato dal Comune e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria “Aspettando il Natale Sbarre in Festa” organizzato dall’Associazione “Innamorarsi di Sbarre” che giunge alla sua seconda edizione e che si svolgerà nel tratto di Sbarre Centrali compreso tra l’incrocio di Via Gebbione e quello di Via Sbarre Superiori.

L’intero spazio sarà allestito con uno splendido Villaggio Natalizio per i più piccoli, musica e spettacoli col dj MJX, artisti di strada, sarà presente il Birrificio Reggino, ci saranno le esibizioni di danza dei ragazzi della ASD Centro Studi Danza di Gabriella Cutrupi, l’Associazione Culturale Siglaeffe di Renato Funaro, l’Associazione Culturale Kalabria 2001 di Marcello Alampi, l’Associazione Culturale Format di Renato Marafioti, l’Associazione di Volontariato e Promozione Sociale Auser di Gina Raglianti che insieme all’Ail di Reggio Calabria si occuperanno dei bimbi più bisognosi donando loro giocattoli natalizi, la Asd Sporting Club di Marco Vitale, la Asd Stadio di Umberto Babuscia con le esibizioni calcistiche dei ragazzi, la Uisp rappresentata da Giuseppe Marra, Nuccio Calabro’ e Diego Quattrone che organizzeranno la “Gimkana in bici” per i più piccoli, Gufi Blu protagonista di una sfilata per bimbi, Space Party con l’ animazione bimbi,lo zucchero filato e le foto ricordo con babbo Natale, la scuola danza Petruska, l’Asd Esmeralda, si tratta di realtà tutte impegnate da sempre nella promozione sociale e sportiva.

I negozi resteranno aperti fino a notte con promozioni speciali, la Macelleria di Oscar Bagnato e il Bar San Francesco offriranno i prodotti tipici natalizi.

Una passeggiata di quasi un chilometro per stare tutti insieme nella magia del Natale.