Reggio Scienza, al via la XXVIII Settimana della cultura scientifica, il programma

L’iniziativa ricade all’interno della Seconda Edizione del Festival Calabrese dell’Astronomia: “Rotta del Mediterraneo con il Cielo: negli occhi itinerari di didattica, divulgazione e sviluppo del territorio”. Le iniziative sono con ingresso libero.

ORE 14.00 – 16.00 I.I.S. “OLIVETI – PANETTA” – LOCRI

Incontro con docenti ed allievi su:

“LE OLIMPIADI DI ASTRONOMIA: UN PONTE TRA FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO”

Giovanni Palamara – Astronomo

ORE 14.00 – 16.00 I.S.S. “FRANCESCO LA CAVA” – BOVALINO

Incontro con i docenti e gli allievi su:

“LE OLIMPIADI DI ASTRONOMIA: UN PONTE TRA FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO”

Marco Romeo – Docente di Fisica

ORE 17.00 – 19.00 PLANETARIUM PYTHAGORAS

“IL PROGRAMMA DELLE ECCELLENZE: UNA OPPORTUNITÀ DI ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE E COOPERAZIONE TRA I DOCENTI E DIVERSE PROFESSIONALITÀ”

Angela Misiano – Responsabile scientifico del Planetarium Pythagoras Città Metropolitana di Reggio Calabria

MERCOLEDÌ 30 GENNAIO

ORE 14.00 – 16.00 I.S.S. “ENRICO FERMI” – BAGNARA

Incontro con i docenti e gli allievi su:

“LE OLIMPIADI DI ASTRONOMIA: UN PONTE TRA FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO”

Melania Borzumati – Docente di Fisica

ORE 21.00 PLANETARIUM PYTHAGORAS

“IL MARE: CAMBIAMENTI CLIMATICI, SOSTENIBILITÀ E RICCHEZZA DI UNA FONTE DI VITA”

Angelo Vazzana – Direttore Museo Paleomarino di Reggio Calabria

ORE 17.00 – 19.00 PLANETARIUM PYTHAGORAS

Incontro con i docenti delle scuole secondarie di primo grado su:

“L’ASTRONOMIA: UNA STRATEGIA PER UN INSEGNAMENTO INTEGRATO”

Andrea Pristeri – Docente di Scienze

ORE 21.00 PLANETARIUM PYTHAGORAS

“LEONARDO DA VINCI: UN GENIO ITALIANO”

Onofrio Maragò – C.N.R. Messina

ORE 14.30 – 17.30 LICEO SCIENTIFICO “LEONARDO DA VINCI” – REGGIO CALABRIA

“LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA E LE ORIGINI DELLA SCIENZA MODERNA”

Melania Borzumati – Docente di Fisica

ORE 11.00 PLANETARIUM PYTHAGORAS

“LA SCIENZA RACCONTATA AI BAMBINI”

Marica Canonico, Rosario Borrello – Esperti del Planetarium Pythagoras Città Metropolitana di Reggio Calabria

Per info sugli eventi, conoscere altre iniziative e per prenotare visite al Planetario per scolaresche e gruppi organizzati: