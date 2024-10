Reggio, scoperto sistema abusivo di allacci idrici in appartamenti

Grazie ad un intervento nella serata di giorno 7 agosto in seguito ad una segnalazione specifica, è stata ispezionata una palazzina in quel di Pellaro, formata da 30 unità immobiliari. Grazie alla collaborazione di tecnici idraulici in forza al Comune e grazie agli accertamenti tecnici degli stessi, si è potuta constatare un sistema abusivo di allacci idrici in ben quattro appartamenti. L’adduzione avveniva infatti senza passare per il prescritto misuratore di portata.

Successivamente sono stati individuati i proprietari che sono stati denunciati alla locale autorità giudiziaria. Le condotte abusive sono state poste sotto sequestro.