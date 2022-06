Reggio, il corso Moda dell’ITT Panella -Vallauri conclude l’anno scolastico in passerella

Strepitosa conclusione dell’anno scolastico 2021/2022 per il corso Moda dell’ITT Panella-Vallauri di Reggio Calabria, con una bellissima sfilata tenutasi giorno 8 giugno nell’area antistante all’edificio Vallauri.

Moltissimi spettatori hanno assistito alla performance artistica dei ragazzi del Corso Moda che hanno sfilato indossando gli abiti di loro produzione. Dopo oltre due anni di pandemia gli studenti, seguiti dai loro insegnanti, hanno dato vita ad un evento di rilievo, sia per la quantità dei modelli presentati al pubblico, sia per i temi che hanno ispirato le collezioni. Diverse le tematiche oggetto di studio, sia sotto il profilo storico-culturale che laboratoriale.

Dalla collezione dedicata alla Magna Grecia, alla presentazione di modelli tipici della tradizione popolare calabrese, frutto di una ricerca storica che ha come obiettivo quello di non far dimenticare ai giovani le proprie radici, l’identità culturale e il legame con il territorio. Il gruppo folkloristico” I peddaroti” ha arricchito questo suggestivo momento, con una breve esibizione che ha incantato tutti i presenti.

Ma le ispirazioni che hanno dato impulso al lavoro degli studenti del Corso moda sono state tante e si sono poi indirizzate verso la storia del costume, andando a interpretare, con stile personale, i periodi storici più recenti come quelli degli anni ‘60 e ’70, tipici della moda hippy e di quella etnica. Tantissimi i modelli che hanno calcato la curatissima passerella, degna delle migliori sfilate professionali, tantissimi i consensi ottenuti dal pubblico.

L’esibizione artistico-culturale dei giovani del Corso Moda, è stata arricchita anche dalla presenza di innumerevoli ospiti, come Uiltec, Soleinsieme Sartoria Sociale e Antura Gioielli che hanno già da tempo instaurato una fattiva collaborazione con la sezione moda dell’ITT reggino. Significativa, infatti, è stata l’attenzione dimostrata da queste aziende nei confronti degli studenti più meritevoli, concretizzatasi poi nell’attribuzione di stage retribuiti e di percorsi formativi in azienda.

Non vi è stata però soltanto la moda sulla passerella dell’ITT reggino, ma l’allestimento di un vero e proprio spettacolo, ricco di momenti di intrattenimento, di musica e di arte, che la scuola ha voluto offrire al numeroso pubblico presente, ma anche a tutta la cittadinanza.

Tra gli ospiti della mattinata, lo stilista siciliano Koscanio, impostosi nel panorama della moda italiana ed internazionale con le sue fantastiche collezioni, che trovano ispirazione nell’arte e nella storia. Dal barocco al gotico, dalle atmosfere orientaleggianti a quelle più raffinate dello stile imperiale francese. Presente in passerella anche la stilista reggina Cheren Surfaro, reduce da una trasferta a Dubai, durante la quale ha portato la sua moda arricchita di suggestive contaminazioni barocche negli emirati arabi, riscuotendo notevole successo. Hanno sfilato per lei due talentuosi e giovanissimi modelli reggini, Antonino e Manuela Schiavone dell’Associazione Star Award, che si occupa dell’organizzazione di eventi nel campo della moda.

A rappresentarla, la presidente Marlena Maimone e la vicepresidente Irma Imedaze, modella molto conosciuta sia in Italia che all’estero.

La conclusione della sfilata, ha rappresentato il momento più intenso della iniziativa, con la sfilata di una “capsule collection “ispirata alla pace. Capi emozionali che contengono dei messaggi visivi, con la parola “pace” ricamata sugli abiti in tante lingue, o con il riadattamento della multicolore e simbolica bandiera che diventa lo strascico di un vestito da sera, hanno conquistato il pubblico presente.

La creatività dei giovani ha dato così vita ad un messaggio che mai, come in questo momento, occorre fortemente ribadire al mondo intero. Un messaggio universale che parte dalla città che diede i natali a Gianni Versace e che, da sempre, soffre di una difficoltà occupazionale che porta la maggior parte dei giovani a dover emigrare per formarsi ulteriormente e per cercare lavoro.

La manifestazione ha visto, nella fase conclusiva, l’intervento della Dirigente Scolastica Prof.ssa Anna Nucera che ha espresso vivo compiacimento per l’iniziativa e per il grande lavoro svolto dai docenti del Corso Moda, capitanati dalla Direttrice di dipartimento Prof.ssa Grazia Costantino.

Una giornata di scuola attiva e partecipata, svoltasi all’insegna della bellezza, nella speranza che lo studio e la formazione impartita agli studenti siano i presupposti necessari per far decollare, nella nostra città, un comparto produttivo fondamentale come quello della moda.