Reggio, presso la sede della Croce Rossa un incontro per ricordare le preziose attività dei volontari

Presso la sede della Croce Rossa Italia – Comitato di Reggio Calabria si è tenuto nella giornata del 10 settembre 2020 un incontro tra Il Garante per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza del Comune di Reggio Calabria dottoressa Valentina Arcidiaco e il Presidente del comitato, dottoressa Daniela M. Dattola, alla presenza della Ispettrice del Corpo delle Infermiere Volontarie dottoressa Gina Di Beo e di alcuni membri del consiglio e alcuni volontari. Sono state ricordate le preziose attività che i volontari hanno svolto nei mesi di lock down, come la preparazione dei pacchi alimentari e di prima necessità, avendo una particolare attenzione per la fascia d’età riguardante l’infanzia.

Il Garante ha ringraziato fortemente la grande famiglia della Croce Rossa Italia, dalla quale essa stessa proviene, avendo svolto l’attività di volontaria, per aver aiutato la popolazione Reggina con tutte le attività svolte e che continuano a svolgere ormai da decenni.

Insieme ai membri presenti si è avviata una proficua collaborazione con l’obiettivo di coinvolgere ancor di più la fascia adolescenziale e tra le fila dei volontari e tra i soggetti a cui rivolgere progetti mirati in tema di prevenzione tra pari di comportamenti scorretti e socialmente devianti, così da sviluppare nei ragazzi le basi per essere cittadini non solo migliori ma attivi.

Entrambi le parti ravvisano la necessità di promuovere interventi a partire dalla fascia d’età che riguarda i più piccoli e le loro famiglie.

La Presidente ha fatto presente che partirà a breve il corso base per nuovi volontari e altre iniziative che sono aperte a tutti i cittadini.

Il Garante in un’ottica di promozione ha chiesto alla Croce Rossa Italiana Comitato di Reggio Calabria di supportarlo nello sviluppo di una rete tra associazioni al cui centro ci sia la tutela dell’infanzia e l’adolescenza.