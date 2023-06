Reggio, telenovela rifiuti. Si continua con Teknoservice fino ad ottobre

Servizio di raccolta rifiuti a Reggio Calabria, la telenovela si arricchisce di una nuova puntata. In attesa di vedere il capitolo finale del contenzioso tra Teknoservice ed Ecologia Gggi, il sindaco f.f. Brunetti aveva firmato circa un mese fa un’ordinanza di proroga sino a luglio, con la gestione del servizio rifiuti ancora affidato a Teknoservice ma in realtà da affidare a Ecologia Oggi secondo quanto stabilito dall’ultima sentenza.

Adesso arriva un nuovo rinvio, con la decisione (finalmente) definitiva attesa per metà ottobre. In occasione di una delle ultime sedute di commissione dedicate al tema rifiuti, il sindaco f.f. Brunetti aveva fatto il punto della situazione dicendosi ottimista per il futuro.

“Le micro discariche ci sono ma per il cattivo comportamento dell’utenza, in questo gli strumenti tecnologici ci aiutano ad individuare chi non differenzia in modo corretto.

Hermes -aveva evidenziato Brunetti- sta svolgendo un grande lavoro per scovare chi non è censito per la Tari, secondo noi ci sono ancora 10-15 mila utenze fantasma. Dal dicembre 2021 ad oggi recuperati circa 26 punti, ad oggi siamo attorno al 46-47% di differenziata, dato che non è ufficiale ma ci incoraggia e testimonia la bontà del lavoro fatto nell’ultimo periodo”, aveva concluso il sindaco f.f.