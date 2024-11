Reggio si prepara per il veglione di capodanno on the road. Sarà un fine anno diverso, fatto di musica live, cabaret e tanta animazione in piazza per aprire il 2014 sotto una nuova stella. A Piazza Castello, l’associazione culturale Kabuki diretta da Mimmo Porcino con il patrocinio della Provincia di Reggio Calabria insieme all’Amministrazione Comunale, ha organizzato una grande festa che partirà dalle ore 17 del pomeriggio di giorno 31 con il Baby Dance, spettacolo con musica e giochi per i più piccoli per poi riprendere i festeggiamenti con uno straordinario show a partire dalle 24,30 dell’uno Gennaio. Ad aprire la serata l’attore comico Gennaro Calabrese che, con le sue esilaranti gag, riuscirà ancora una volta a conquistare il suo pubblico strappando tanti sorrisi. Gag, imitazioni ma anche tanta buona musica live con la band Vietato Vietare, Le Pop Stars e alla consolle il dj Filippo Lopresti.”Trascorreremo all’aperto con lo straordinario sfondo dell’antico Castello Aragonese, il veglione del 31 dicembre in compagnia e all’insegna dell’allegria – afferma il comico Gennaro Calabrese che ritorna in città dopo lo straordinario successo della sua tournèe teatrale per tutto lo Stivale – Per me è un grande onore esibirmi a Reggio Calabria, e ogni volta che salgo sul palco, provo una grande emozione ma l’amore per questa terra, il desiderio di strappare un sorriso ai miei concittadini, di regalare qualche ora di sano divertimento, supera tutto anche la paura”.”Abbiamo voluto fortemente riportare il concerto in piazza, perché è qui, nell’agorà che è il simbolo della città, che i reggini vogliono festeggiare San Silvestro – aggiunge il promoter Mimmo Porcino – Il 2013 non è stato un anno propizio per Reggio Calabria e per tutto il Paese, e ci piacerebbe almeno per una sera, come buon auspicio, regalare alla comunità momenti di svago e quella carica che serve per affrontare il nuovo anno”.E il programma è davvero variegato: sarà un veglione sulle vibrazioni del sound electro, techno, rock, pop, disco 80- 90, rap e non mancherà musica soft per i più romantici.