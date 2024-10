Reggio, si riuniscono a 35 anni dal diploma gli studenti del da Vinci

L’estate del 1982 è ricordata per la conquista della coppa del mondo in Spagna, ma per i ragazzi della quinta C del liceo Leonardo da Vinci essa è ancora più importante: la ricordano come l’estate del loro diploma.

Venerdì 18 agosto a distanza di 35 anni si sono riuniti presso il lido Calazul di Marina di San Lorenzo: Maria Rosaria Alfí, Francesco Basile Rognetta, Stella Cutrona, Gianni Frangipani, Santo Idone, Gianni Liotta, Luigi Manglaviti, Pasquale Meduri, Giuseppe Postorino, Antonella Puntillo, Saverio Silva, Rosanna Voce con Pietro Marino collegato in videoconferenza con l’obiettivo di rinsaldare relazioni quarantennali, ridere e scherzare con quella immutata goliardia che li accompagnava in classe da adolescenti. Il risultato è stato quello di aver trascorso una serata indimenticabile. Un abbraccio a quei pochi che non hanno potuto partecipare ed un arrivederci, più numerosi, magari già dal prossimo anno.