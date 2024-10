Reggio, sportello consumatori al servizio di pensionati e impiegati

Lo “Sportello del Consumatore” in sede a Reggio Calabria, opera al servizio di pensionati e impiegati nell’ambito del credito e assicurazione. In via del Salvatore n. 8, uno staff composto da avvocati e professionisti qualificati diretto dal professore Domenico Serranò responsabile della sede reggina, offre quotidianamente servizi all’utenza dell’intera provincia.

Per aiutare il consumatore a trovare la soluzione più sicura e rapida in caso di problemi creditizi, o avere semplicemente informazioni sulle diverse opzioni a disposizione, lo Sportello beneficia di un filo diretto con legali esperti in materia, con i quali l’utente potrà sottoporre la propria problematica, sicuro di poter contare su una consulenza qualificata, comoda e gratuita.

Per ulteriori informazioni è attivo il numero telefonico 3483426794 o scrivere all’email sportelloconsumatorirc@gmail.com