La Reggio Sporting Club-M.Priolo, realtà del calcio femminile

La Reggio Sporting Club-M.Priolo è una società che nasce nel 2021 dall’unione di intenti dell’APS Reggio Sporting Club del Presidente Antonio Girella, fin lì mai vicino al mondo del Futsal Femminile e dell’ASD Michele Priolo, realtà nata ormai un decennio fa dalla volontà di Filomena (Emy) Priolo di portare avanti un ideale, quello della valorizzazione del settore rosa del calcio a 5 in territorio Calabrese e Reggino. Attualmente la squadra milita nel campionato nazionale di Serie A2, unica squadra della Città metropolitana di Reggio Calabria a parteciparvi, all’interno del Girone D insieme a compagini provenienti dalla Puglia e dalla Sicilia.

Pur essendo una realtà neonata, l’intento è subito chiaro, al primo anno di affiliazione centra lo storico “Double” (Promozione in Serie A2 e Coppa Italia Regionale). L’obiettivo del “progetto Reggio Sporting” è quello di valorizzare le giovani atlete del territorio reggino, formandole e dando la possibilità di ambire a palcoscenici importanti nel mondo del Futsal, basti pensare che la rosa attualmente partecipante al campionato di Serie A2 è interamente formata da atlete reggine, un mix di esperienza dato dalle veterane di questo sport (Sabrina Cannizzaro e Antonella Manti che sono alla loro ennesima apparizione in questa categoria) e dalle nuove leve del futsal, ragazze che hanno compiuto tutta la trafila dal settore giovanile fino all’agognato panorama del nazionale (le varie Diana Putortì, Laura Martino, Felicia Bova).

Settore giovanile che è la vera forza di questa società, un settore su cui ha sempre puntato fortemente come vera e propria arma per dare voce a un movimento sempre in continua crescita e che ha, negli anni regalato grosse soddisfazioni, come Annalisa Foti, attualmente capocannoniere del Girone D con 10 reti all’attivo in forza proprio alla Reggio Sporting o proprio Diana Putortì, convocata lo scorso Giugno come parte della Rappresentativa Sud per la Futsal Future Cup e ,su tutte, Silvia Praticò, astro sempre più brillante del panorama calcettistico nazionale, per lei a soli 21 anni già 2 scudetti con il Città di Falconara e l’entrata in pianta stabile nel giro della Nazionale italiana, motivo di grande orgoglio per la società e per la città di Reggio Calabria.

Una realtà che è in continua crescita e che si consolida giorno dopo giorno, con lo sguardo rivolto alla promozione e al benessere delle giovani futsal player reggine, con un progetto ben chiaro in mente, quello di creare uno spazio in cui tutte le atlete possano appassionarsi e crescere sotto il vigile sguardo di una società formata da elementi che hanno come unica priorità la valorizzazione e lo sviluppo di movimento, quello del futsal femminile, ormai troppo rumoroso per non essere ascoltato.