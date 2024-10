Reggio, storico blitz della Polizia Municipale alle bancarelle – FOTO e VIDEO

Oltre 8000 prodotti sequestrati.

Questo il ‘bottino’ della Polizia Municipale durante il blitz di ieri pomeriggio alle bancarelle, all’interno della zona di Pentimele, allestita in occasione delle Festività Mariane.

Abbiamo contattato l’assessore Nino Zimbalatti. Il delegato alla Polizia Municipale e Sicurezza del Comune di Reggio Calabria ci ha illustrato tutti i dettagli della maxi operazione.

“Il primo blitz è partito alle ore 18:00 con 27 uomini in borghese. Abbiamo effettuato sequestri e due fermi di persone prive di documenti e permessi. I due soggetti sono stati prontamente portati in Questura per emettere il decreto di espulsione. Abbiamo poi sequestrato prodotti di vario tipo, da giocattoli ad artigianato africano riempendo ben cinque macchine ed un furgone grande dell Polizia”.