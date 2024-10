Reggio, stravagante ‘parcheggio’ davanti al Castello Aragonese

Un’Audi nera in sosta davanti all’ingresso principale del castello Aragonese di Reggio Calabria.

La segnalazione arriva da un nostro lettore che immortala l’autovettura con il ‘muso’ quasi fin dentro i locali della principale fortificazione della città. Non si conoscono i motivi di questo stravagante, ed improvvisato parcheggio. Probabilmente chi era alla guida ha pensato bene di dirigersi, a causa della pioggia, fin sotto la copertura dell’ingresso del Castello, ignorando ogni minima forma di educazione, buon senso nonchè norma di sicurezza.

Dallo scatto inviato in redazione si comprende bene come l’auto ostacoli l’ingresso e comprometta anche un’eventuale piano di evacuazione ed emergenza.

Si precisa come il castello Aragonese è oggi chiuso al pubblico in quanto in corso operazioni di disallestimento di una mostra.

Se avete anche Voi segnalazioni da fare che riguardano la nostra città inviateci una mail a redazione@citynow.it