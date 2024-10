Reggio, Falcomatà: ‘Io dalla parte dei cittadini’

A seguito della protesta di questa mattina, messa in atto dai cittadini a Piazza Italia, il Primo Cittadino reggino ha espresso il suo pensiero tramite la propria pagina Facebook.

A questi cittadini dico che oggi non è in discussione il sistema che ha avuto i suoi punti di forza e di debolezza. Oggi la discussione è su come andare avanti.

Tuttavia io uno striscione con scritto “città merdopolitana” non lo accetto e non mi piace.

La città è una grande famiglia, la famiglia in difficoltà si ama sempre, non diventa mai di merda, non è il fine di nessuno, non lo dovrebbe essere mai.