Reggio: i suoni e i colori della pace con i “Kassoumaye 2” intorno all’albero di Piazza Duomo

Non è un caso che il 18 dicembre sia la Giornata Internazionale dei Migranti, scelta nel 1997 da numerose organizzazioni in memoria di un altro 18 dicembre, del 1990, giorno in cui l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottò la Convenzione Internazionale per la tutela dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie.

Domenica prossima, 18 dicembre, si celebrerà la XX Giornata Internazionale dei Migranti, e la scelta di Fattoria della Piana è stata quella di andare oltre la giornata stessa.

Ousmane Bodian è uno dei dipendenti della cooperativa agricola di Candidoni (Rc). E non è solo parte della famiglia di Fattoria della Piana: è anche un ottimo percussionista, che anni fa ha fondato con altri amici senegalesi i Kassoumaye 2, pace in senegalese, gruppo ritmico che si esibisce spesso nella Masseria e in diversi altri contesti.

Domenica prossima i colori e i calori delle loro percussioni si sposteranno dalla Piana di Gioia Tauro in piazza Duomo a Reggio Calabria, intorno all’albero di luci offerto alla città da Fattoria della Piana.

Il loro sarà il secondo appuntamento con gli “eventi intorno all’albero”, partiti domenica scorsa con una piazza strapiena intorno alle ciaramedde dell’Associazione Zampognari di Cardeto.

L’appuntamento è alle 17.30, per andare oltre la semplice proposta di solidarietà nei confronti dei migranti: il messaggio di Kassoumaye 2 e di Fattoria della Piana è quello di condivisione nella pace, di uguaglianza di diritti nelle differenze etniche, religiose, di pensiero.

Un andare oltre che è un altro modo di declinare l’orizzonte valoriale di Fattoria della Piana, sintetizzato nella frase “la Calabria buona si muove”, la messa in rete di tutte le realtà positive del nostro territorio per iniziare a costruire insieme un nuovo modo di essere cittadini, ma prima ancora persone.

Come tutti e 5 gli eventi programmati da Fattoria della Piana per condividere la gioia delle feste intorno all’albero del mercatino natalizio di piazza Duomo, anche questo è ovviamente a ingresso libero.