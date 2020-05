Reggio, torna anche Mr. Burn Grill e la cena si paga solo a metà

Per il 1° giorno di apertura, Mr. Burn Grill ha deciso di sorprendere tutti i reggini con un vero e proprio taglio dei prezzi

Tanto cuore e tanta passione. I due ingredienti di maggior spicco di Mr. Burn Grill, la steakhouse che, dallo scorso anno, arricchisce il centro di Reggio Calabria.

"Era il 28 marzo 2015 (giorno del mio compleanno) quando abbiamo inaugurato il 1° Mr. Burn a Palmi - racconta il proprietario. Una gioia infinita. Poi, il 28 febbraio 2019 abbiamo fatto il salto di qualità con l'inaugurazione della steakhouse Mr. Burn Grill a Reggio Calabria".

Per questa "nuova fase" della sua attività, il locale di via Zecca non poteva che scegliere proprio il 28 maggio. Sono trascorsi quasi 3 mesi dalla 'chiusura forzata' e, pian piano tutte le attività stanno rialzando le serrande riaccogliendo i loro affezionati clienti.

"Siamo pronti a darvi il benvenuto in tutta sicurezza. Giovedì 28 maggio riaccendiamo le griglie e l'emozioni è come quella di un bambino di fronte ad un negozio di giocattoli".

La pandemia ha costretto milioni di persone a mettere in pausa il lavoro, la quotidianità. Adesso, è ora di tornare più forti che mai, sempre con le dovute precauzioni.

Soft Re-opening

Si tratta di (un'altra) prima volta. Ma perchè soft?

"Abbiamo pensato di facilitare tutto lo staff sala/cucina per una ripartenza più fluida, dando a loro la possibilità di riprendere confidenza con il locale e tutte le disposizioni da seguire".

Per questo motivo, Mr. Burn per il 1° weekend ha scelto di escludere dal menù antipasti e primi. In fondo, il 'pezzo forte' è la carne, attentamente selezionata e preparata nel migliore dei modi. La steakhouse, però, ha riservato anche una bella sorpresa ai suoi avventori: il 50% di sconto sul totale dello scontrino.

"Un omaggio a tutti i nostri clienti che, in questo lungo lockdown, non hanno potuto degustare i nostri prodotti. Vogliamo che questo sia un buon augurio per tutti. Ricominciamo insieme".

Maggiori informazioni

Al fine di mantenere la vostra sicurezza e quella di tutto lo staff di Mr. Burn, la direzione del locale vi prega di effettuare la vostra prenotazione.

Si prega di andare al locale muniti di mascherine.

Mr. Burn si trova in via Zecca 9/11 (RC) accanto tapis roulant

0965 - 886878

Facebook