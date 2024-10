Reggio, tour per migliorare le palestre scolastiche. 5 le tappe in programma

Un tour per migliorare le palestre annesse agli Istituti scolastici di secondo grado esistenti sul territorio metropolitano. Il Consigliere Delegato all’Istruzione, Edilizia Scolastica, Sport e Impiantistica Sportiva Demetrio Marino visiterà le strutture sportive con la presenza e collaborazione dei dirigenti scolastici e dei tecnici per programmare interventi mirati e migliorativi.

Le tappe in programma sono cinque e sono state divise per aree territoriali.

Si inizia il 21 gennaio 2019 nella città di Reggio Calabria con i sopralluoghi nei seguenti istituti: Istituto Superiore per Geometri “A. Righi”, Liceo Artistico “Preti -Fragipane”, Istituto Superiore “Boccioni – Fermi” ed Istituto Magistrale “Tommaso Gullì” in riferimento, al distaccamento “Guglielmo Marconi”.

Il 24 gennaio 2019, inoltre, si continuerà sempre in città visitando il Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci”, l’Istituto Tecnico-Commerciale “Panella-Vallauri” ed il Liceo Scientifico Sportivo “Alessandro Volta”.

Il 29 gennaio 2019, invece, si continuerà nell’area tirrenica con le visite all’Istituto Superiore “Nostro- Repaci “ di Villa San Giovanni, l’Istituto “Fermi” di Bagnara Calabria e l’Istituto “Nicola Pizi” di Palmi.

Il 31 gennaio 2019 sono programmati nell’area della piana i sopralluoghi nei seguenti istituti: Liceo Scientifico “R. Piria” di Rosarno, Istituto Tecnico ed Artistico “Severi- Guerrisi” di Gioia Tauro, Tecnico Commerciale per Geometri “Gemelli Careri” di Taurianova ed Oppido Mamertina ed il Liceo Classico ed Artistico “Vincenzo Gerace” di Cittanova. Il 5 Febbraio 2019, infine, la visita tecnico-istituzionale viaggerà alla volta della costa ionica per i seguenti sopralluoghi: Istituto “Francesco La Cava” di Bovalino, Liceo Scientifico “Zaleuco” di Locri, gli istituti Professionale “IPSIA” e “Guglielmo Marconi” di Siderno.

“E’ possibile praticare l’attività sportiva se ci sono luoghi e strutture adeguate per farlo – afferma il Consigliere Delegato Demetrio Marino. Dopo un periodo di stallo degli anni passati si riavvia una nuova fase di programmazione, riqualificazione e manutenzione delle strutture sportive annesse agli istituti scolastici, vere “palestre” di sport, vita sociale e crescita culturale. Lo sport è aggregazione, e la possibilità di praticarlo presenta importanti risvolti sociali sia per gli alunni nelle ore scolastiche sia, nelle ore extra scolastiche, per le meritevoli associazioni e società sportive presenti sul territorio. Avere la possibilità di usufruire di impianti sportivi e praticare uno sport è diventato un importante elemento di cittadinanza sociale, che contribuisce a superare le consuete barriere di censo e di genere. Grazie all’indirizzo del sindaco Falcomatà e del Consiglio Metropolitano che ha previsto le somme stanziate in bilancio nonché del proficuo lavoro del settore “Edilizia Scolastica” – conclude il Consigliere Delegato Marino – l’ente potrà rendere nuovamente fruibili palestre in disuso e migliorare le strutture disponibili migliorandole anche dal punto di vista degli arredi tecnici”.