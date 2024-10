Reggio, tradizione e creatività per il Carnevale alla Pinacoteca Civica

In occasione del Carnevale, la Pinacoteca Civica, diverrà per una giornata luogo magico, dove i bambini potranno vivere la propria creatività

Tradizione e creatività sono le parole d’ordine del Carnevale presso la Pinacoteca Civica.

In questa occasione, la struttura museale, per il terzo anno consecutivo diverrà per una giornata luogo magico, dove i bambini, dopo aver visionato le opere presenti, potranno vivere la propria creatività realizzando mascherine di ogni genere.

Un leone, un maialino, una principessa ….salteranno fuori dal “cilindro” della Pinacoteca Civica e successivamente saranno indossati dai piccoli partecipanti che torneranno a casa con una maschera speciale.

Seguirà l’attività didattica “Ti conosco mascherina”, un viaggio alla scoperta delle maschere che hanno popolato la cultura e l’arte italiana.

QUANDO

L’appuntamento con il Carnevale è previsto per domenica 3 marzo 2019 dalle ore 16:30 alle ore 18:00. Massima capienza gruppo per attività didattica 15 persone. Durata delle attività : circa un’ora e mezza.

Età dei bambini (accompagnati da un adulto): da 5 a 10 anni.

INFO E PRENOTAZIONI

Indispensabile la prenotazione telefonica al numero della Pinacoteca 0965-324822 (da martedì 26 febbraio a venerdì 1 marzo) per la formazione dei gruppi per lo svolgimento delle attività.