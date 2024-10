Reggio, l’UICI celebra le donne con musica e poesie

Venerdì 8 marzo anche le socie dell’UICI si scambieranno le mimose.

QUANDO

L’appuntamento è per le ore 18:00 presso la sede sociale di via Sbarre Inferiore trav. IX si terrà una festa con conversazioni, musica, poesie e riaffermare le pari opportunità contro ogni emarginazione e violenza per le donne, disabili in particolare.

La serata sarà animata dal maestro Benito Filocamo, un non vedente che ha fatto del canto e della musica una ragione di vita.